Бывшую подземную ракетную базу превратили в роскошный дом и сдают на Airbnb - ФОТО
Подземная база ракетных установок близ Эскриджа, штат Канзас, США, была построена больше 60 лет назад для хранения Atlas E - одноразовой американской ракеты-носителя. А теперь подземное хранилище, ставшее роскошным домом под названием Subterra Castle, можно арендовать для отпуска всего за 133 доллара за ночь, передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru.
Бывшая подземная база, расположенная на 13 гектарах земли, находится в 24 километрах от канзасского города Топика. Помещение отделано в богемном эклектичном стиле. Супруги Эд и Дианна Педен (Ed and Dianna Peden), владельцы места, также проводят экскурсии по просторным комнатам.
Кухня и столовая.
Пара живет в бывшей подземной базе с 1994 года и описывает ее как "уникальное место с историей".
Помимо того что их жилище служило хранилищем для ракетных установок во времена холодной войны, гостям наверняка будет интересно услышать историю превращения военной базы в уютное и богемное место для жизни.
Площадь подземного помещения - около 1670 квадратных метров.
Отдыхающие могут насладиться прогулками на природе, полюбоваться прудом и даже встретить пум, оленей и скунсов.
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