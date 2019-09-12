Все, кто хочет похудеть, сталкиваются с большой проблемой - очень трудно взять и отказаться от любимой калорийной еды, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

А вот Мохаммад Хайри Мухаммад Хашим, шеф-повар из Малайзии, нашёл выход из этого затруднения. Нездоровую жирную пищу можно кушать, но только если она приготовлена на его миниатюрной кухоньке. Вполне можно согласиться с тем, что пицца, каждый кусочек которой вполне уместится на кончике пальца, вряд ли нанесёт такой уж вред фигуре.

Мохаммад рассказал, что уже довольно давно увлёкся приготовлением крошечных блюд. При этом необычное хобби выглядит вполне серьёзно, ведь шеф-повар не только соблюдает точную рецептуру, уменьшая количество ингредиентов, но и пользуется самыми настоящими плитой и духовкой - вот только очень маленькими.

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