Сегодня гороскоп предполагает повышенную душевную ранимость, по этой причине у вас может возникнуть желание отгородиться от мира, воздвигнув между собой и окружающими невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку, иначе есть шанс почувствовать себя еще и одиноким, что не способствует улучшению настроения. Боритесь с апатией всеми силами, так как сегодня она грозит привести к ослаблению иммунитета и сделать ваш организм уязвимым для вирусов. Сегодняшний день не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.

Овен

Сегодня Овен имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И сегодня у Овна будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Телец

Сегодня Тельцу необходимо настроиться на работу, однако сделать это ему будет нелегко! День потребует от него концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Телец готов продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить его из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что он запланировал, Тельцу следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором он может запереть дверь на ключ, - вот все, что нужно Тельцу, чтобы свернуть сегодня горы!

Близнецы

Сегодня Близнецы будут стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут их раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если они хотят узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Близнецам не откладывать это на другой день. Не важно, кто это - любимый человек Близнецов, коллега или партнер. Поговорите с ним сегодня по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

Рак

Сегодня Раку может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте - все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Рак. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Рак не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Это день, когда ему не стоит ничего доказывать - ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Сегодня звезды советуют Льву взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ему не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у него минимум душевных сил - к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Дева

Сегодня контакты Девы с окружающими будут сведены к минимуму. И виновата в этом в первую очередь сама Дева - ей будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же она все-таки заставит себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: ее раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Деве сегодня полагаться только на себя: лучше всего ей в этот день будут удаваться те дела, где она действует в одиночку.

Весы

Сегодня Весы поймут смысл выражения "Вся жизнь - театр", ведь они будут играть в спектакле главную роль! Ощущение, что они находятся на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Весы весь день, заставляя их вести себя соответственно - то есть демонстративно. Более того, Весы способны сегодня примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько их не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Весам не следует слишком уж жалеть себя - если повод действительно есть, пусть лучше за них это сделают другие.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа обещают Скорпиону тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Скорпиону не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Скорпиону сегодня необходимо избегать - даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни его не слишком волнует, что скрывают от него окружающие, то сегодня он способен приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Стрелец невольно познакомится с чьим-то секретом или случайно выболтает свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Козерог

Сегодня Козерог будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами - просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Сегодня хороший день для того, чтобы Козерог разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Козерог не прогадает!

Водолей

Сегодня работоспособность Водолея может удивить даже его самого, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Водолей сможет сосредоточиться на ней и в итоге - подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, сегодня будет удаваться Водолею как никогда. А вот настроение способно давать сбои: сегодня Водолей будет демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Рыб к тому, чтобы они сумели проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато сегодня - идеальный день для того, чтобы Рыбы подготовили свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы - когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!

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