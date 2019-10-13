Закупая фрукты и в частности бананы, мы привыкли, что плоды должны быть ярко желтого цвета - это признак их спелости. Недозрелые или перезрелые бананы обычно приобретают в последнюю очередь.

Рамблер разобрался, почему зеленые плоды на самом деле намного полезнее желтых, а значит покупать именно их будет верным решением, передает Day.Az.

Питательный состав существенно изменяется вместе с этапами созревания бананов. Разберем достоинства и недостатки зеленых и желтых плодов.

Зеленые бананы

Какие плюсы:

В них содержится больше устойчивого крахмала, который еще не успел преобразоваться в сахар, из-за чего у таких плодов невысокий гликемический индекс

Полезнее для ЖКТ

Диабетикам (II типа) также будут болезны именно зеленые бананы

Девушкам, которые следят за питанием, зеленые бананы не принесут вреда для фигуры

Минусы:

Из-за повышенного содержания устойчивого крахмала может быть вздутие живота

Желтые бананы

Какие плюсы:

Проще усваиваются организмом

Высокий уровень антиоксидантов

Они вкуснее

Какие минусы:

Высокий гликемический индекс (в них больше сахара)

Чем более вызревший плод, тем ниже содержание полезных микроэлементов

Сахар в составе банана быстро превращается в моносахариды

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