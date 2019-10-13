Почему зеленые бананы лучше желтых?
Закупая фрукты и в частности бананы, мы привыкли, что плоды должны быть ярко желтого цвета - это признак их спелости. Недозрелые или перезрелые бананы обычно приобретают в последнюю очередь.
Рамблер разобрался, почему зеленые плоды на самом деле намного полезнее желтых, а значит покупать именно их будет верным решением, передает Day.Az.
Питательный состав существенно изменяется вместе с этапами созревания бананов. Разберем достоинства и недостатки зеленых и желтых плодов.
Зеленые бананы
Какие плюсы:
В них содержится больше устойчивого крахмала, который еще не успел преобразоваться в сахар, из-за чего у таких плодов невысокий гликемический индекс
Полезнее для ЖКТ
Диабетикам (II типа) также будут болезны именно зеленые бананы
Девушкам, которые следят за питанием, зеленые бананы не принесут вреда для фигуры
Минусы:
Из-за повышенного содержания устойчивого крахмала может быть вздутие живота
Желтые бананы
Какие плюсы:
Проще усваиваются организмом
Высокий уровень антиоксидантов
Они вкуснее
Какие минусы:
Высокий гликемический индекс (в них больше сахара)
Чем более вызревший плод, тем ниже содержание полезных микроэлементов
Сахар в составе банана быстро превращается в моносахариды
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