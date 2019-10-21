Солнце все реже балует нас теплом и все чаще случается непогода. Шуршащей в опадающей листве поступью к нам пришла осень. Но не стоит огорчаться! Осень - неповторимое время года. Однообразная зелень сменяется тонкой игрой полутонов и оттенков. Буйная радость уступает место философскому созерцанию. Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru предлагает вам 15 ответов на вопрос "за что мы любим осень?".

За красочный ковер из опавшей листвы, который расстилается под оголившимися кронами деревьев.