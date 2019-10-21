Солнце все реже балует нас теплом и все чаще случается непогода. Шуршащей в опадающей листве поступью к нам пришла осень. Но не стоит огорчаться! Осень - неповторимое время года. Однообразная зелень сменяется тонкой игрой полутонов и оттенков. Буйная радость уступает место философскому созерцанию. Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru предлагает вам 15 ответов на вопрос "за что мы любим осень?".

За красочный ковер из опавшей листвы, который расстилается под оголившимися кронами деревьев.

За возможность согреться у костра, наблюдая, как взлетающие искры тают в воздухе прохладного вечера.

За возможность согреться на пробежке в бодрящей прохладе утреннего тумана.

За ароматный пар, клубящийся над любимой кружкой с кофе.

За проблески солнечных лучей, играющих в редеющих кронах деревьев и парящие паутинки.

За игру солнечных лучей в последних листиках, которые каким-то чудом удержались на ветвях деревьев.

За тихий плеск лесного ручья с плывущими по воде яркими листьями.

За полыхающие в солнечных лучах яркие кроны деревьев с оранжевой, красной листвой.

За возможность перечить любимые книги хмурым, осенним вечером.

За трепетную игру ветра в солнечно-желтых кронах деревьев.

За убаюкивающий шум дождя, который мы слушаем, лежа под уютным пледом.

За непогоду, что оставила нас наедине с любимым фильмом, который давно хотелось пересмотреть.

За хоровод опавших листьев, которые кружатся в сказочном танце под звуки ветра.

За аромат спелой тыквы и любимый кофе.

За шалость верного пса, который с радостью пробежится по свежеопавшим листьям.

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