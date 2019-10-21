15 веских поводов радоваться наступлению осени
Солнце все реже балует нас теплом и все чаще случается непогода. Шуршащей в опадающей листве поступью к нам пришла осень. Но не стоит огорчаться! Осень - неповторимое время года. Однообразная зелень сменяется тонкой игрой полутонов и оттенков. Буйная радость уступает место философскому созерцанию. Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru предлагает вам 15 ответов на вопрос "за что мы любим осень?".
За красочный ковер из опавшей листвы, который расстилается под оголившимися кронами деревьев.
За возможность согреться у костра, наблюдая, как взлетающие искры тают в воздухе прохладного вечера.
За возможность перечить любимые книги хмурым, осенним вечером.
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