https://news.day.az/unusual/1176417.html В Бельгии девятилетний мальчик получает степень бакалавра
В Бельгии девятилетний мальчик получает степень бакалавра
Вундеркинд из Бельгии Лоран Симонс получает степень бакалавра в возрасте девяти лет, передает Day.Az со ссылкой на CNN.
Отмечается, что Симонс изучает электротехнику в Эйндховенском политехническом университете, повышенного уровня сложности даже для людей университетского возраста.
Мальчик собирается завершить обучение в декабре.
Затем он планирует приступить к программе PhD в области электротехники, последней ступени образования на Западе, и присваивающая докторскую степень.
Мама Симонса, комментируя способности сына, шутит, что "ела много рыбы во время беременности".
По словам мальчика, в будущем он планирует заниматься развитием искусственных органов.
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