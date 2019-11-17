Вундеркинд из Бельгии Лоран Симонс получает степень бакалавра в возрасте девяти лет, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Симонс изучает электротехнику в Эйндховенском политехническом университете, повышенного уровня сложности даже для людей университетского возраста.

Мальчик собирается завершить обучение в декабре.

Затем он планирует приступить к программе PhD в области электротехники, последней ступени образования на Западе, и присваивающая докторскую степень.

Мама Симонса, комментируя способности сына, шутит, что "ела много рыбы во время беременности".

По словам мальчика, в будущем он планирует заниматься развитием искусственных органов.