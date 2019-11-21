Новый легкий и эластичный материал поможет любителям подводного плавания избежать тяжелых последствий от нападений акул. Об этом рассказала пресс-служба Университета имени Флиндерса со ссылкой на публикацию в научном журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предыдущие варианты материалов для гидрокостюмов, которые защищали бы дайверов от укусов акул, были чересчур громоздкими и были недостаточно стойки к нападениям этих хищников. Ученые из австралийского Университета имени Флиндерса решили создать свой вариант подобного материала, который учитывал бы недостатки своих аналогов и превзошел их.

Для этого специалисты создали два варианта материала на основе синтетического каучука, неопрена, с добавлением сверхвысокомолекулярных полиэтиленовых волокон (СВМПЭ). Чтобы оценить прочность своей разработки, они провели ряд лабораторных и полевых испытаний. В последних участвовали взрослые белые акулы (Carcharodon carcharias), которые чаще остальных своих сородичей нападают на человека.

Испытания показали, что оба варианта материала оказались гораздо более устойчивыми к проколам и разрывам от укусам акул. "Для того, чтобы порвать новую ткань, акулам нужно было больше усилий, [чем для разрыва традиционного неопрена]. Кроме того, повреждения, нанесенные их зубами, были меньше", - прокомментировал один из разработчиков Чарли Увенирс.

Ученый добавил, что несмотря на чрезвычайно оптимистичные результаты первых испытаний, до серийного производства новых "противоакульих" костюмов еще далеко. "Хотя эти ткани, очевидно, могут уменьшить потерю крови после укуса акулы, нужны дальнейшие масштабные исследования для того, чтобы оценить возможные повреждения организма человека, который использует такой костюм", - добавил он.

Основа для костюма

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) - термопластичный полимер, конструкционный материал, пригодный для работы в экстремальных условиях. Свойства этого полиэтилена, такие как устойчивость к воздействию большинства кислот и щелочей, ультрафиолетового и гамма излучения, а также ряда микроорганизмов, определяет очень большая масса молекул, из которых он состоит.

Кроме того, СВМПЭ хорошо выдерживает статическую нагрузку, не теряя своих свойств, а предел его прочности на 40% больше, чем у материала типа кевлара. Сферы применения сверхвысокомолекулярного полиэтилена чрезвычайно разнообразны - он успешно применяется в военном деле, машиностроении, электротехнике, транспорте и судостроении, спортивной индустрии и медицине.