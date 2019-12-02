18-летний шимпанзе по имени Юхуэй, обитающий в тематическом парке Лехе Леду (Чунцин, КНР) удивил работников заповедника, устроив стирку в своём вольере, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Умный примат, ранее видевший, как смотритель зверинца стирает бельё, обнаружив мыло и футболку в своём вольере, на протяжении получаса демонстрировал свои навыки в стирке, пока сотрудник парка готовил еду своим подопечным.

Видеокамера, установленная в питомнике, в прошлую пятницу, 28 ноября зафиксировала необычный момент из жизни обитателей зверинца.

Примечательно, что 17-летняя сестра главного героя видеоролика, забравшись на турник, не стала помогать ему в стирке и проследила за манипуляциями своего родственника.

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