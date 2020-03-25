Раскрыт секрет сохранения молодости

Международная группа ученых описала механизм, который позволяет клеткам обновляться и противостоять старению. Результаты исследований опубликованы в журнале FASEB Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Согласно опубликованным данным, клетки в человеческом организме обновляются путем освобождения от поврежденных митохондрий. Однако у пожилых людей процесс обновления митохондрий замедляется, что приводит к потере мышечной массы и появлению лишнего веса. Ученые представили концепцию специальных флуоресцентных меток, которые излучают митохондрии в клетках и определяют поврежденные. Обладая этой информацией, можно запускать обновление клеток медикаментозным путем.

Исследователи заметили, что фармакологические компании уже давно работают над препаратом, который стимулирует процесс разрушения отработавших митохондрий и раскрыл бы секрет сохранения молодости. Для этого процесса лекарство должно активировать молекулы сенсора энергии - АМФ-активируемой протеинкиназы. Ученые полагают, что их открытие поможет ускорить разработку подобного препарата. В исследовании отмечается, что разогнать обновление клеток, как у молодых, так и у пожилых людей, можно с помощью регулярных физических упражнений.

Ранее американские ученые заявили, что преждевременное старение связано с повышенным количеством потребляемых углеводов. Исследования показали, что приверженность низкоуглеводной диете, которая включает в себя мясо и рыбу с салатом, способствует увеличению активности мозга.

В декабре 2019 года медицинский журнал Nature Medicine назвал три этапа старения человека. Первый этап начинается в 34 года, второй - в 60 лет, третий - в 78. Подобное деление объясняется сдвигами в белках жидкой части крови, которые характерны лишь для определенного возраста.