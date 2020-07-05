Жанры фильмов, которые помогают легче пережить пандемию

Психологи утверждают, что когда нам нравится фильм, а персонажи вызывают сочувствие, мы невольно проживаем сценарий вместе с ними и мысленно погружаем себя в условия сюжета. Книги и фильмы дают возможность в уме отрепетировать опасные ситуации, сидя при этом дома в комфортной и уютной обстановке. Поэтому исследователи из Чикагского университета предположили, что фильмы-катастрофы и ужастики помогают любящим их людям морально подготовиться к трудным условиям, таким как жизнь во время пандемии COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

В своем исследовании, опубликованном на сайте препринтов PsyArXiv, ученые спросили у 310 добровольцев, какие фильмы они предпочитают, насколько подготовлены к пандемии, и каков их уровень тревоги, депрессии, раздражительности и бессонницы.

В результате исследователи обнаружили, что поклонники ужастиков проявили повышенную моральную устойчивость к пандемии, а любители фильмов про вторжение инопланетян, зомби-апокалипсис или другие варианты конца света не только показали психологическую устойчивость к ограничениям нового мира, но и знали, какие конкретно действия нужно совершать.

Несмотря на то, что многие фильмы о глобальных эпидемиях имеют целью запугать зрителя, некоторые люди во время просмотра выявляют, каким государственным структурам во время пандемии можно доверять, а также оценивают, как эгоистичное поведение отражается на ситуации. Исследователи полагают, что подобный эффект получают только те зрители, которые включают фильм-катастрофу из любопытства, а не ради того, чтобы "пощекотать нервишки". Поэтому любители фильмов ужасов проявляют лишь стрессоустойчивость, а фанаты постапокалиптических сюжетов подспудно учатся выживать в непривычных условиях.