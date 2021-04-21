Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
Ученые из Университетского колледжа Лондона Энтони Бурачед и Джордж Канн научились воссоздавать полноценные версии утраченных шедевров искусства при помощи искусственного интеллекта и трехмерного принтера, передает Day.Az со ссылкой на Freethink.
Свое изобретение исследователи опробовали на картине Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках", которая выставлена в Художественной галерее Онтарио в канадском Торонто. В молодости у Пикассо не было денег на новые холсты, поэтому он писал свои шедевры на уже существующих картинах. Специалисты с помощью рентгена установили, что под "Нищенкой, сидящей на корточках" скрывается пейзаж с изображением старинного парка Лабиринт Орта.
Технология смогла увидеть утерянную работу, но с точностью воспроизвести ее не удалось. Зато ученые создали более 100 трехмерных холстов с утраченной картиной каталонского художника.
Принтер запрограммирован таким образом, что он в точности воспроизводит необходимые мазки и подбирает идентичные цвета.
"Это то, чего раньше никто не делал. Нанесение краски и чернил на холст таким способом - это большой шаг вперед в развитии технологий трехмерной печати", - отметил Бурачед.
Сейчас воссозданные произведения Пикассо стоят более 11 тысяч долларов. Каждое из них пометили специальным знаком для защиты от мошенников.
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