Марсоход Perseverance прислал новые снимки Марса

Американское космическое агентство подтвердило, что марсоход размером с внедорожник начал изучать дно древнего озера в кратере Джезеро, сфокусировав свои научные инструменты на расположенных там скалах и камнях, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Камера под названием Watson, закрепленная на конце роботизированной руки марсохода, сделала подробные снимки изучаемой местности. На первом изображении (внизу) видна скала, выступающая из марсианского песка. На втором - максимально приближенный фрагмент этой скалы. Можно разглядеть необычные темные отметины на ней.