Врач рассказал о правилах безопасного загара

Взрослому человеку для укрепления здоровья солнечными ваннами достаточно позагорать 15-20 минут в день. Об этом 17 июня рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Начинать загорать надо с пяти минут в день. Солнечные лучи помогают организму вырабатывать важный для организма витамин D, отметил специалист.

"Главное не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть", - цитирует его "РИА Новости". В случае отдыха на морском побережье, надо остальное время проводить под тентом. Для загара стоит выбирать утренние и вечерние часы, подчеркнул эксперт.

Во время прогулок, по его словам, необходимы летние головные уборы и легкая светлая одежда.

Накануне сообщалось, что использующие пилинги или косметику с кислотами в ее составе, а также страдающие аутоимунным заболеванием имеют противопоказания к загару.