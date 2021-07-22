Шестикратный чемпион НБА сдает свой дом менее чем за 100 долларов

Шестикратный чемпион НБА, легендарный форвард "Чикаго" Скотти Пиппен предлагает болельщикам сборной США проживание в своем доме по цене 92 доллара за ночь, передает Day.Az со ссылкой на news.sportbox.ru.

Эта стоимость - отсылка на год, когда он и его товарищи по сборной стали золотыми призерами Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.

"В честь Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио я приглашаю баскетбольных болельщиков в мой дом в Чикаго, чтобы вновь пережить один из самых ярких моментов моей карьеры - участие в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Я очень рад, что вы будете болеть за следующее поколение олимпийцев из моего дома", - написал Пиппен на сайте аренды недвижимости.

Болельщики имеют возможность остановиться в особняке на три ночи. Время пребывания рассчитано таким образом, чтобы гости могли наблюдать за баскетбольными соревнованиями на предстоящих ОИ в Токио.