Красные полосы в испанской пещере оказались рисунками неандертальцев
Ученые из Университета штата Аризона подтвердили, что красные полосы в пещере Куэва-де-Ардалес на Юге Испании нарисовали неандертальцы. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Возраст самого старого рисунка - горизонтальных линий на сталагмите - составляет примерно 65 тыс. лет. Таким образом, пещеру раскрасили за 20 тыс. лет до появления в Европе представителей Homo Sapiens. Другими словами, это сделали неандертальцы.
Исследование также показало, что пигмент наносили не один раз, и временной интервал между рисунками превышает 10 тыс. лет. Это показывает, что многие поколения неандертальцев возвращались в Куэва-де-Ардалес, чтобы оставить свой след.
Авторы статьи отметили, что их открытие стало очередным доказательством того, что интеллектуальные способности неандертальцев могут быть недооценены.
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