Ученые создали обезболивающую музыку

Мелодию, избавляющую от боли, создали ученые из Университетского колледжа Дублина. Исследование готовится к публикации, пока же о результатах они рассказали изданию Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объединились с музыкантом-мультиинструменталистом Анатолем и использовали для создания композиции данные о том, насколько те или иные музыкальные элементы влияют на восприятие боли. В композиции использовались струнные инструменты, фортепиано, ненавязчивые вокализации, призванные удивить, вдохновить и просто отвлечь от боли. С мелодией можно ознакомиться на Spotify.

Исследователи протестировали композицию на 286 добровольцах, страдавших от сильной боли - головной, мышечной, менструальной или боли в спине. Музыка оказалась способна уменьшить интенсивность неприятных ощущений.

Музыка не только отвлекает от боли, но и способствует выбросу дофамина, который имеет обезболивающий эффект, поясняют исследователи.

В дальнейшем они намерены более глубоко изучить, как прослушивание музыки и другие вспомогательные методы помогают облегчить боль. Дополнительный опрос нескольких тысяч респондентов показал, что большинство из них отмечают положительное влияние музыки на свое самочувствие, а также заинтересованы в комплексных мерах борьбы с хронической болью. При этом, однако, лишь 15% согласились, что музыка - хороший способ приглушить острую боль.