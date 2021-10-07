Врач дал советы по борьбе с «осенней хандрой»

Осенью важно принимать качественные витамины, употреблять сезонные продукты питания, не забывать о необходимости физических нагрузок и соблюдать режим сна. Как передает Day.Az, об этом рассказал в беседе с "Gazeta.ru" врач-терапевт "Инвитро-Сибирь" Михаил Гумалевский.

"Осенью активируются сезонные простудные вирусы, уменьшается продолжительность светового дня, что воспринимается организмом как стрессовая ситуация. В период таких сезонных колебаний, также "колеблется" и истощается организм", - пояснил он.

Человеку необходимо адаптироваться к новым погодным условиям, ведь в этот период организм более восприимчив к различным воспалительным и вирусным заболеваниям, добавил врач.

"Осенью, в период гиповитаминоза, важно принимать качественные витамины, сезонные продукты питания и не забывать о необходимости физических нагрузок. Заниматься спортом нужно минимум два-три раза в неделю по 1-1,5 часа - это позволит держать организм в тонусе, избежать потери мышечной массы, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Не менее важен для поддержания бодрости режим сна. Работа организма подчинена определенным биоритмам, поэтому спать нужно правильно: стараться ложиться примерно в одно и то же время, и так же просыпаться", - подчеркнул Гумалевский.

Продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее восьми часов, напомнил он.

"Злоупотребление же кофе и алкоголем не принесет организму пользы. Этими методами не стоит "бодриться", так же, как и энергетическими напитками. Почему? При постоянном их использовании истощаются системы детоксикации организма. Он затрачивает большое количество ресурсов на инактивацию и выведение таких веществ, что создает дополнительный стресс и истощает организм. "Искусственная" бодрость со временем может привести к чрезмерной усталости, так называемому "синдрому отмены", - отметил специалист.

Не стоит налегать и на сладкое, иначе могут развиться метаболический синдром, болезни сосудов и эндокринные патологии вплоть до сахарного диабета второго типа, предупредил Гумалевский.