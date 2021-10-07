В Бельгии открыли экокладбище с биоразлагаемыми гробами

Первое в мире экокладбище открыли в бельгийском графстве Фландрия. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, оно рассчитано на 600 мест.

Умерших хоронят только в биоразлагаемых гробах из переработанных материалов. Скамейки сделаны из срубленных деревьев и пней.

На территории кладбища также запрещено устанавливать надгробия, выкладывать дорожки, ставить столы. Участки можно получить только в аренду.

Срок - 25 лет. Считается, что за указанный период времени человеческое тело полностью уходит в окружающую среду.

По желанию родственников у могилы можно соорудить скворечник с именем умершего.