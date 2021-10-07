https://news.day.az/unusual/1388827.html В Бельгии открыли экокладбище с биоразлагаемыми гробами
В Бельгии открыли экокладбище с биоразлагаемыми гробами
Первое в мире экокладбище открыли в бельгийском графстве Фландрия. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, оно рассчитано на 600 мест.
Умерших хоронят только в биоразлагаемых гробах из переработанных материалов. Скамейки сделаны из срубленных деревьев и пней.
На территории кладбища также запрещено устанавливать надгробия, выкладывать дорожки, ставить столы. Участки можно получить только в аренду.
Срок - 25 лет. Считается, что за указанный период времени человеческое тело полностью уходит в окружающую среду.
По желанию родственников у могилы можно соорудить скворечник с именем умершего.
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