Оценена возможность существования океанов на Венере

Исследователи из Франции и Швейцарии показали, что температура атмосферы на раннем этапе существования Венеры была недостаточно низкой, а потому исключала возможность формирования на планете океанов. Статья ученых опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2016 году специалисты Института космических исследований НАСА имени Годдарда выдвинули гипотезу, согласно которой толстый слой облаков на Венере мог до определенного момента отражать большую часть солнечного света и поддерживать климат на планете относительно холодным для того, чтобы вода могла существовать там в жидком состоянии на протяжении миллионов лет.

Исследователи из Женевского университета совместно с французскими коллегами решили оценить состоятельность этой гипотезы с помощью трехмерных моделей атмосферы, подобных тем, которые используются для оценки современного климата Земли. Ученые проследили, как эволюционировали атмосферы двух планет, начиная с момента их формирования. Моделирование показало, что вскоре после своего возникновения 4,5 миллиарда лет назад Венера была покрыта магмой. Для того, чтобы сформировались океаны, температура атмосферы должна была достаточно сильно упасть - чтобы вода сконденсировалась и пролилась дождями. Однако Солнце в то время было на 30 процентов тусклее - пар переносился ветрами на ночную сторону, где преимущественно и формировались облака. Они не защищали от солнечной радиации, более того - позволяли температуре оставаться достаточно высокой для возникновения парникового эффекта. Высокие температуры на поверхности предотвращали выпадение дождей - и океаны на планете не сформировались.

Более того, модель ученых показала, что будь Солнце хотя бы чуть ярче - если бы его светимость была всего лишь на десять процентов меньше, чем сейчас - схожая с Венерой судьба постигла бы и Землю. Исследователи отмечают, что это по-новому позволяет взглянуть на "парадокс слабого молодого Солнца", считавшийся ранее препятствием для появления жизни на Земле. Специалисты надеются, что проверить данные их моделирования помогут миссии к Венере - в том числе и российская "Венера-Д" - которые стартуют в ближайшем будущем.