Скелет трицератопса купили почти за 6 млн евро

На аукционе дома Drouot ("Друо") в Париже скелет крупнейшего из найденных трицератопсов продан за 5,5 млн евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, с учетом всех дополнительных сборов приобретение обойдется покупателю в 6,6 млн евро. Стартовая цена лота составляла 1 млн евро. Скелет трицератопса по прозвищу Большой Джон, возраст которого оценивается в 66 млн лет, был найден в мае 2014 года в американском штате Южная Дакота. 31 августа текущего года французские и итальянские эксперты сообщили, что скелет удалось собрать. Он сохранился более чем на 60%, а череп - на 75%.