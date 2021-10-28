Дороги в Германии начнут строить при помощи собак
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn (DB) решил ускорить строительство путей при помощи собак. Животных обучат искать диких зверей, чтобы на время работ оперативно переместить их в более безопасные районы, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так, питомцев научат вынюхивать ползучих змей, желтобрюхих жаб, летучих мышей, а также стенных и песчаных ящериц. Тренироваться собаки будут как на улице, так и в климатических камерах с разными погодными условиями. Искать по запаху им придется яичную скорлупу и потерянную при линьке шерсть или кожу.
За счет развитого обоняния животных получится в любое время года быстро находить краснокнижных обитателей леса и раньше приступать к строительству. Пока собаки исследуют площадки, кинологи будут фиксировать данные на планшетах и заносить в систему, доступ к которой есть у всех причастных к проекту организаций.
По словам директора DB по планированию инфраструктуры Йенса Бергманна (Jens Bergmann), подключать зверей к строительным проектам в Германии будут впервые. В компании отметили, что кинологи уже начали дрессировать шесть собак разных пород - помогать работникам они начнут с начала 2022 года.
В мае шотландский завод Grant's Whisky нанял на работу собаку для контроля качества тары для хранения алкогольных напитков. Кокер-спаниель по кличке Рокко обнюхивает деревянные бочки и определяет, пригодны ли они для виски. Собака также исследует территорию всего завода и сигнализирует сотрудникам, если почует странный запах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре