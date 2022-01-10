Мандарины в помощь: как эффективно провести разгрузочные дни
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После продолжительных новогодних праздников организму могут потребоваться разгрузочные дни. Такого мнения придерживается диетолог Андрей Бобровский. По его словам, после праздников многие сталкиваются с проблемой возврата к привычному рациону и начинают вновь заботиться о своем рационе. В этой ситуации не стоит посыпать голову пеплом и ругать себя.

К будням стоит возвращаться исключительно с хорошим настроением и без чувства вины. В беседе с РЕН-ТВ эксперт пояснил, что лучше все-таки озаботиться составлением плана на 21 день, передает Day.Az.

Правила разгрузочных дней

"Невозможно за два-три дня сбросить лишние несколько килограммов. А вот 21 день, как установил наш физиолог Павлов, помогают сформировать привычку полноценно вернуть старую привычку. Это что касается и питания, и образа жизни. Более конкретно: можно себе разрешить один-два дня разгрузочных. Главное правило - 600-700 ккал. Внешне это выглядит как половина рациона, который был до новогодних праздников", - добавил Бобровский.

По его словам, выбирать можно любой день, чтобы "почистить" тело и восстановить эмоционально-душевный настрой.

"Это может быть кефирный, рисовый, фруктовый разгрузочный день. Один из любимых среди моих пациентов - день на мандарине. Благо их сейчас много в продаже. Это может быть разгрузочный день на гранате. Фрукты достаточно сытные, поскольку содержат большое количество клетчатки. Но это может быть что-то из мяса - какие-то постные сорта, курица или индейка. Это мясо постное, низкокалорийное, сытное", - поделился диетолог.

Также стоит на несколько дней отказаться от большого количества соли и обратить внимание на напитки.

"Обычно люди покупают несколько бутылок газированной воды, минеральной. Самая безобидная - столовая минеральная вода. И пусть везде и рядом будет с вами вода. В машине, на рабочем месте. Пейте воды в два раза больше, чем прежде. Это позволит контролировать голод и быстрее вывести так называемые шлаки. Продукты обмена после того, как вы несколько дней употребляли лишнюю пищу и напитки", - пояснил Бобровский.

Опасность затяжных праздников

Новогодние праздники - один из тех длительных периодов, когда люди начинают есть "неразборчиво", потребляя много калорийной пищи, салаты с майонезом и жирное мясо.

"Это опасно в первую очередь задержкой жидкости, формированием новых, вредных пищевых привычек, а также неким "ударом" по печени. Высокая калорийность, тяжелая еда действуют на организм по принципу "где тонко, там и рвется". То есть обострение хронических заболеваний тоже возможно в этот период. Тем более, что большинство людей в новогодние праздники ведут не очень активный образ жизни - сидят на месте, много едят, мало двигаются", - рассказал собеседник.

Он напомнил, что отсутствие активности вкупе с новыми пищевыми привычками может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

"Когда человек начинает питаться по пять-шесть раз в день очень калорийно, питаться сладостями, простыми сахарами - от таких привычек не так просто избавиться", - добавил Бобровский.