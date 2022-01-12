«Женщина у которой есть план» Мэй Маск

Азербайджанский блогер Зейнаб Джахан поделилась в своем профиле в Instagram отзывом о книге Мэй Маск "Женщина у которой есть план", которая недавно также была издана на азербайджанском языке:

"Решила сделать вам выжимку самого главного из книги, чтобы вы могли сами сделать вывод:

- Красной линией в истории Мэй проходит ее "план". К каким бы переменам вы не стремились - мелким или крупным - вам нужен план. Планируйте питание, планируйте переезд, планируйте разрыв или слияние. А иногда лучший план - принять чью-то помощь.

- Про красоту : занимайтесь тем, что вам нравится, и вы будете безупречно выглядеть. Для этого даже не обязательно закрашивать седину, успех к Мэй пришел именно с сединой. Сохраняйте чувство юмора и не принимайте близко к сердцу все, что говорят окружающие. Хотите выглядеть и чувствовать себя увереннее? Начните с осанки! Если есть желание развить свой стиль, но не очень-то получается, обратитесь к подруге со вкусом или к профессионалу.

И ещё - для того, чтобы выглядеть достойно, не обязательно тратить много денег.

- Про приключения: Вы не обязаны оправдывать чужие ожидания, идите своим путём. Можно задаться целью, но так ее и не достичь - и это нормально. Какой бы шанс, большой или малый вам ни выпадал, всегда найдётся тот, кто скептически отнесётся к вашему "почему бы и нет?". Думайте только о том, что принесёт счастье именно вам.

- Про семью : Детей не стоит оберегать от реалий отвественности. Взращивайте в них самостоятельность, доброту, честность, трудолюбие и отзывчивость. Если дети не приучены к роскоши - они умеют выживать. Вы не обязаны их баловать. По мнению Мэй, все трое ее детей пришли к успеху в своих делах именно в тех сферах, к которым они проявили интерес еще в детстве. Она поощряла их увлечения.

Если вы живете с тем, кого опасаетесь или боитесь - уходите. Если чувствуете, что попали в нездоровые отношения, приложите все усилия чтобы из них выбраться".