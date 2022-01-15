Медицинские маски делают людей более привлекательными

Мужчины и женщины, у которых закрыта нижняя часть лица, воспринимаются окружающими как более симпатичные. Это выяснили ученые Университета Кардиффа, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил эксперт школы психологии Университета Кардиффа Майкл Льюис, исследование, проводившееся до пандемии, показывало, что люди в медицинских масках вызывают у окружающих меньше симпатии, поскольку они ассоциируются в болезнями.

"Мы решили проверить, изменилось ли такое восприятие, поскольку маски появились повсеместно, и решили понять, имеет ли значение тип маски", - рассказал исследователь.

Он сообщил, что теперь наиболее привлекательными выглядят люди в голубых медицинских масках.

"Возможно, потому, что мы привыкли, что такие маски носят работники системы здравоохранения, и теперь мы ассоциируем их с медиками, которые заботятся о нашем здоровье. В трудные времена медицинские маски вселяют уверенность, поэтому мы испытываем более позитивные чувства по отношению к тем, кто их носит", - предположил Майкл Льюис.

Первая часть исследования была проведена в феврале 2021 года, когда ношение масок в определенных местах в Великобритании было обязательным. В эксперименте участвовали 43 женщины, которым было предложено оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность мужчин без маски, в простой тряпичной маске, в медицинской, а также тех, кто прикрывает черной книгой нижнюю часть лица, которую обычно защищают маски.

Оказалось, что мужчины в тряпичных масках воспринимаются как люди более приятной наружности, чем те, кто вообще не защищает лицо или прячет его за книгой. Однако еще более симпатичными казались люди в медицинских масках.

По мнению Льюиса, свою роль увеличении привлекательности мужчин в масках сыграло то, что, прикрывая нижнюю часть лица, они притягивают внимание к своим глазам.

Во второй части исследования принимали участие мужчины. Его результаты еще не опубликованы, но, по словам Майкла Льюиса, они, в целом, совпадают с предыдущими.