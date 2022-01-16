Найдено растение, убивающее тягу к сладкому

Ученые назвали растение, которое способно снижать уровень сахара в крови на 29% и за "секунды" погашать тягу к сладкому, сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье, опубликованной изданием, сообщается, что диабет не проявляет себя, и одним из главных его признаков является нарушение регуляции уровня глюкозы в крови. Однако, заявили авторы статьи, существует растение, способное понижать уровень сахара до 29%, - это джимнема лесная. Это древесный кустарник родом из Индии, растущий в Азии, Африке и Австралии, и, как отмечается в публикации, его используют в народной медицине "на протяжении тысячелетий", в частности для лечения малярии и змеиных укусов. Недавно также были открыты и антидиабетические свойства растения.

Согласно исследованию, на которое ссылаются в Daily Express, пятеро из 22 пациентов с сахарным диабетом, употреблявших джимнему, "смогли прекратить прием обычных лекарств и поддерживать гомеостаз глюкозы в крови только с помощью" употребления растения.

"У людей с диабетом II типа, которые ежедневно употребляли 400 мг экстракта листьев джимнемы в течение 18-20 месяцев, уровень сахара в крови натощак снизился на 29%", - следует из статьи.

По мнению авторов статьи, исследования также показывают, что виноградная лоза содержит соединение под названием "гимнемическая кислота", которое "гасит" вкус сахара и таким образом подавляет тягу к сладкому.