Изобретатель из Перми "воскресил" дедушку, вживив его разум роботу

В "сознание" робота программист загрузил семь часов видео, записанных при жизни дедушки.

В Пермском крае программист Александр Осипович из Кунгура создал на 3D принтере копию "Терминатора" и вживил в робота сознание своего умершего дедушки. Видеозапись, где он общается с роботом, изобретатель опубликовал на своем YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Мужчина загрузил в робота семь часов видео, записанных при жизни дедушки, и оцифровал их.

"С помощью системы распознавания речи "Терминатор" превратил медиафайлы в текст. Потом он разделил текст на слова и предложения и создал для себя базу знаний, или так называемую эталонную базу вопросов-ответов, проще говоря, "Терминатор" сохранил в память все слова, которые дедушка говорил на записи. Все остальное рассчитывалось интуитивно. Например, когда у "Терминатора" нет возможности сказать, который час, так как дедушка не проговаривал все цифры, из которых можно собрать ответ, робот отвечает: "Я ничего не знаю, у меня информации меньше, чем у вас", - пояснил изобретатель.

Осипович считает, что такая разработка может пригодиться людям, которые тяжело переживают утрату близкого человека. По словам программиста, эту технологию можно совмещать с технологией клонирования лиц.

Осипович предположил, что в будущем памятники могут быть интерактивными и каждый сможет пообщаться с личностью человека, которого уже нет в живых.

"Конечно, это все не сознание. В цифровом виде сознания еще нет. Это всего лишь имитация, симуляция. Сколько лет пройдет до появления такой технологии, я не знаю, но, думаю, даже то, что есть сейчас, уже можно как-то применить", - подытожил программист.

В октябре минувшего года сообщалось, что физик-программист Пол Томлинсон работает не просто из дома, а из специально настроенной виртуальной реальности. Он сделал так, чтобы во время работы его ничто не отвлекало - в виртуальной реальности отвлекающих факторов просто не существует.