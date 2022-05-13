Прожившая 17 лет двухголовая змея удивила ученых

Двухголовая змея, живущая уже 17 лет, удивила ученых, пишет Mirror. Предполагалось, что рептилия не протянет и года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые двухголовую змею обнаружили в 2005 году в штате Миссури. Специалисты думали, что она проживет максимум год, но спустя 17 лет разводят руками от удивления. Сейчас пресмыкающееся живет в Центре охраны природы, где за ней наблюдают ученые.

Стив Аллейн, член совета Британского герпетологического общества и эксперт по этим животным, сказал, что такая уникальная змея могла родиться с шансом один на сто миллионов.

"Обычная змея такого размера может с легкостью съесть полноразмерную мышь. Но ее соединенный позвоночник затрудняет проглатывание всех, кроме очень маленьких, молодых мышей", - объяснил эксперт.

Другой специалист, Алекс Холмс, добавил, что рептилия прожила так долго, потому что находится в неволе. Если бы она жила в дикой природе, то из-за своей особенности стала бы легкой добычей для хищников. "Продержаться 17 лет - это настоящее достижение", - заключил он.