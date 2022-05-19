Создан дрон на основе семян клена

Китайские ученые создали дрон с конструкцией на основе семян клена. Исследование было опубликовано в журнале Science Robotics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи из Городского университета Гонконга (Китай) спроектировали компактный сверхлегкий дрон. Они создали беспилотный аппарат на основе семян клена, которые благодаря своей конструкции способны относительно долгое время находиться в воздухе и преодолевать значительное расстояние от дерева. Получившийся беспилотник может летать почти в два раза дольше, чем традиционные четырехроторные дроны.

Аппарат получил два крошечных ротора, расположенных на концах крыльев, - они приводят конструкцию в движение. Созданный дрон весит менее 35 гр и может вращаться вокруг своей оси со скоростью 200 оборотов в минуту. Во время испытаний беспилотное устройство продержалось в воздухе почти полчаса. Крошечный аппарат способен нести полезную нагрузку, например, небольшую камеру.