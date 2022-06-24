В Японии изобрели дом, защищенный от наводнений
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Строительная компания из Японии изобрела дом, который полностью защищен от наводнений, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработка инженеров была представлена в одном из популярных в Японии телешоу. В рамках программы дом подвергли имитации наводнения, чтобы посмотреть, что с ним станет. Когда вокруг постройки начала подниматься вода, зрители могли видеть, как конструкция слегка отрывается от поверхности и словно парит над ней.

По словам разработчиков, дом соединен с прочными железными стержнями, торчащими из земли. Это гарантирует, что постройка останется на месте, когда уровень воды окажется критическим. А специальные тросы приподнимают жилище, чтобы вода не затекла в комнаты.

В защищенном от наводнения доме также имеются специальные вентиляционные отверстия, которые закрываются в случае затопления, и специальные клапаны, препятствующие попаданию воды.

Цена такого дома - $570 тыс., что, по словам представителей строительной компании, не так дорого, ведь безопасность важнее.