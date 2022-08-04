Названы запрещенные для заморозки продукты

Повторно замороженное мясо может вызвать инфекцию, уверен терапевт, гастроэнтеролог и врач первой категории Сергей Лопатин. Другие запрещенные для заморозки продукты он перечислил в интервью для "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Польза и вред популярных домашних заготовок - мороженых ягод, фруктов и овощей - вызывают споры в медицинском сообществе, отметил Лопатин. С одной стороны, даже при низких температурах в плодах сохраняется большая часть полезных веществ. Но с другой, заморозка в обычной морозильной камере не позволит сохранить максимум витаминов и микроэлементов так, как это можно сделать с помощью шоковой заморозки на специальном оборудовании. Гастроэнтеролог объяснил, что в ряде случаев замороженная еда не только теряет первоначальную консистенцию, но и может нанести вред здоровью.

Что замораживать нельзя?

Не стоит подвергать воздействию низких температур овощи с большим процентом содержания воды, например, огурцы, кабачки и капусту, так как они потеряют внешний вид, вкус и превратятся в полужидкую кашицу, пояснил он. Гастроэнтеролог дал совет не замораживать салатные листья и зелень, поскольку они утратят первоначальный хруст, а также картофель, так как под воздействием мороза крахмал в его составе преобразуется в простые сахара.

В список продуктов, которые нельзя замораживать, Лопатин также включил яйца. Он объяснил, что при перепадах температур в скорлупе возникают трещины, в которые могут проникнуть болезнетворные бактерии. Подвергать заморозке этот продукт можно только если разбить яйца и перелить в герметичную емкость, предварительно перемешав.

Мягкие сыры, уверен врач, также не стоит держать в морозилке: они не только потеряют вкусовые качества, но и структуру, что может сделать их уязвимыми для бактерий.

Лопатин категорически запретил вновь замораживать размороженное мясо, птицу, рыбу и морепродукты. Он объяснил, что такие продукты являются благоприятной средой для размножения бактерий, которые при оттаивании могут "пробудиться" и стать причиной развития серьезных инфекций в организме. К тому же, по его словам, структура белка из-за этих манипуляций нарушится, что сделает продукты куда менее питательными.

В заключение гастроэнтеролог предупредил, что, если условия хранения замороженных заготовок не соблюдаются, и продукты подвергаются циклу разморозки и последующего замораживания, то это напрочь убивает все полезные свойства любой пищи.