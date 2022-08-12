Арктика нагрелась в пять раз быстрее остальной части планеты

За последние 40 лет Арктика нагрелась почти в пять раз быстрее, чем остальная часть планеты. К такому выводу пришла международная группа климатологов из Норвегии и Финляндии, которые опубликовали статью в журнале Communications Earth & Environment, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали четыре набора данных наблюдений о температуре в Арктике, собранных с помощью спутниковых наблюдений с 1979 года. Оказалось, что за 43 года Арктика нагревалась быстрее, чем весь остальной земной шар, при этом температура повышается на 0,75 градуса Цельсия каждое десятилетие. Это соответствует более высокому коэффициенту потепления, чем обычно сообщается в научной литературе.

Ученые сравнили наблюдаемую картину с современными климатическими моделями и обнаружили, что наблюдаемый четырехкратный коэффициент потепления за 1979-2021 годы является чрезвычайно редким случаем при моделировании климата. Даже самые продвинуты климатические модели предсказывают, что потепление в Арктике будет примерно на треть ниже, чем показывают данные наблюдений. Это указывает на то, что либо современные модели уже устарели, либо реализуется маловероятный сценарий потепления.