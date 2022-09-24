В турецком озере Ван обнаружили древнюю пристань в скале

Озеро Ван расположено на востоке Турции. Оно знаменито не только большими размерами, но и обилием древних памятников начиная с эпохи неолита, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чрезмерное испарение из-за жары и малое количества дождей в последние 10 лет привели к понижению уровня воды. Благодаря этому на поверхность проступило древнее сооружение - высеченная в скале каменная пристань. Она располагалась у подножия древнего замка периода царства Урарту (IX - VI века до нашей эры). Сам прибрежный замок ученым известен давно, он неоднократно исследовался. Однако впервые археологам представилась возможность без погружения под воду изучить древний порт.

Эксперты считают, что эта пристань принимала корабли и лодки, доставлявшие в замок различные товары, а также необходимые строительные материалы. Ученые обнаружили и уже изучили высеченный в скале участок шириной три метра. Вероятно, здесь располагался проход, по которому доставленные по озеру товары поднимались в замок.

Строительство такой пристани весьма трудоемко, что говорит о том, что жители Урарту придавали водному транспорту большое значение. Это первое подобное сооружение, обнаруженное в регионе.