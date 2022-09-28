Перчатки Дарта Вейдера и палочку Гарри Поттера продадут на аукционе

На аукционе в Лондоне продадут вещи персонажей из известных фильмов и сериалов, передает Day.Az со ссылкой на Variety.

В торгах примут участие свыше 1,5 тыс. лотов стоимостью более $12,6 млн. Так, с молотка уйдут костюм Супермена, перчатки Дарта Вейдера, шлем Джеймса Бонда из фильм 1967 года, хоккейная маска маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза из фильма "Пятница, 13-е", одежда мастера Йоды из "Звездных войн", волшебная палочка Гарри Поттера, кольцо Доктора Стрэнджа и др.

Аукцион начнется 3 ноября и продлится до 6 ноября, в нем можно принять участие онлайн или по телефону. Часть вырученных средств пойдет на благотворительные нужды.