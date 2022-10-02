https://news.day.az/unusual/1499771.html В Австрии обнаружили редкое животное - ВИДЕО
В Австрии обнаружили редкое животное - ВИДЕО
Миниатюрную орешниковую соню обнаружили в лесу под Зальцбургом. Этот вид в ряде европейских стран находится под угрозой исчезновения. Зоологи отмечают, что встретить его представителя в этом районе - большая удача.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, животное размером около 9 сантиметров залегло в спячку в специальной кормушке для миниатюрных млекопитающих. Там его и обнаружили лесники со съёмочной группой.
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