В Австрии обнаружили редкое животное

Миниатюрную орешниковую соню обнаружили в лесу под Зальцбургом. Этот вид в ряде европейских стран находится под угрозой исчезновения. Зоологи отмечают, что встретить его представителя в этом районе - большая удача.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, животное размером около 9 сантиметров залегло в спячку в специальной кормушке для миниатюрных млекопитающих. Там его и обнаружили лесники со съёмочной группой.