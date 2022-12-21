Выход астронавтов НАСА за борт МКС отменили

Выход в открытый космос астронавтов НАСА Фрэнка Рубио и Джоша Кассада, которые должны были провести монтажные работы по модернизации энергоснабжения Международной космической станции (МКС), отменен. Об этом со ссылкой на космонавта "Роскосмоса" Дмитрия Петелина сообщает ТАСС, передает Day.Az.

По его словам, выход астронавтов в открытый космос отменен из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

Агентство напоминает, что в настоящее время на борту МКС находятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также астронавты Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Николь Манн и Коити Ваката.