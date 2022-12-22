Ученые зафиксировали спиральную галактику в созвездии Пегаса

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса, которая располагается в 220 миллионах световых лет от Земли. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru результаты наблюдений опубликованы на портале Phys.org.

Исследование прошло в рамках проекта GOALS, который изучает процессы рождения звезд, роста черных дыр и другие параметры в четырех сливающихся светящихся инфракрасных галактиках. NGC 7469 относится к объектам, содержащим активное ядро галактики (AGN), представляющее собой яркую центральную область, в которой преобладает свет, излучаемый пылью и газом, попадающими в черную дыру галактики. Изучение этой галактики позволяет астрономам выявить взаимосвязь между AGN и активностью звездообразования.