В Китае рассказали о значении русского самовара для мира
Китайское издание "Хуаньцю шибао" назвало русский самовар символом семейного тепла и уюта во всем мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В статье говорится, что самовар глубоко проник в жизнь жителей России и стал символом семейного уюта". По мнению автора публикации, этот предмет быта стал "настоящим центром притяжения семьи".
Отмечается, что такой образ самовара есть не только в русской культуре. В качестве примера приводится персонаж Мадам Самовар из диснеевского мультфильма "Красавица и чудовище".
По мнению автора статьи, значение самовара среди россиян возможно при помощи романа писателя Федора Достоевского "Подросток".
"Вообще самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических", - говорится в материале.
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