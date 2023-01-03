В Китае рассказали о значении русского самовара для мира

Китайское издание "Хуаньцю шибао" назвало русский самовар символом семейного тепла и уюта во всем мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что самовар глубоко проник в жизнь жителей России и стал символом семейного уюта". По мнению автора публикации, этот предмет быта стал "настоящим центром притяжения семьи".

Отмечается, что такой образ самовара есть не только в русской культуре. В качестве примера приводится персонаж Мадам Самовар из диснеевского мультфильма "Красавица и чудовище".

По мнению автора статьи, значение самовара среди россиян возможно при помощи романа писателя Федора Достоевского "Подросток".

"Вообще самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических", - говорится в материале.