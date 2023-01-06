В небе над Москвой появились «два солнца»

Редкое погодное явление наблюдали жители Москвы - в небе над городом появились "два солнца". Фото публикует Telegram-канал "Новости Москвы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в небе над столицей утром 6 января словно появились два светила. Очевидцы также успели запечатлеть несколько солнечных столбов, исходящих из-под земли.

Эксперты называют это явление, когда на небольшом удалении друг от друга наблюдается еще одно "солнце", паргелием, разновидностью "эффекта гало". Аналогичное явление возникает и около луны - его именуют парселеной.

Появление "ложных солнц" связано с преломлением солнечного света в верхних слоях атмосферы, где конденсируются мелкие ледяные кристаллы.