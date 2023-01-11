Новая сильная вспышка произошла на Солнце утром 11 января, сообщает Институт прикладной геофизики Росгидромета (ИПГ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"11 января в 02:47 по бакинскому в группе пятен 3186 (N25E66) зарегистрирована вспышка X1.0/2B продолжительностью 13 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.

Солнце - шар из кипящей плазмы, верхние слои которого постоянно "перемешиваются", что в сочетании с высокой электропроводностью его материи создает сильное магнитное поле. Линии этого поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца и разрываются, что приводит к появлению пятен, вспышек и мощных корональных выбросов.

Интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек обозначается латинскими буквами A, B, C, M, X, где X присваивается самым мощным вспышкам.

Ночью и утром 10 января на Солнце произошли три сильные вспышки класса М, 9 января ученые также фиксировали несколько вспышек класса М и мощнейшую вспышку класса Х, которая была третьей по счету с начала 2023 года.