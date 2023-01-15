Безвредны ли шубы из экомеха для экологии?

Утверждают, что: "Шубы из экомеха безвредны для экологии", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

А на самом деле?

Производство натурального меха сопровождается значительными выбросами парниковых газов - намного большими, чем при производстве тканей. В основном это происходит из-за закиси азота, которая содержится в экскрементах норок и других животных, которые идут им на корм.

Для сравнения: при создании экомеха в атмосферу попадает примерно в шесть раз меньше выбросов. Но, с другой стороны, он создается из синтетических полимеров, для изготовления которых необходима нефть. Ее добыча также наносит большой ущерб экологии.

Даже если при производстве синтетики загрязнение природы минимально, в дальнейшем она может стать проблемой. Cинтетическим волокнам требуется очень много времени, чтобы разложиться, - от 500 до 1000 лет. Поэтому экомех желательно сдавать на переработку, но такие возможности есть далеко не в каждой стране.

Кроме того, во время носки искусственной шубы из-за трения отшелушиваются микрочастицы пластика. Позже эти частицы попадают вместе с воздухом, водой и пищей в ткани живых организмов, что может привести к болезням. Органический мех лишен всех этих проблем.

Так что наносит природе больше вреда - производство натурального или искусственного меха? Во-первых, это трудно рассчитать объективно. Как соотнести выбросы в атмосферу с ростом объемов микропластика? И то и другое ухудшает экологию. Во-вторых, сами исследования могут быть предвзятыми, так как их часто спонсируют либо производители, либо зоозащитные организации.

Лучший выход - отказаться от приобретения шуб вообще. Или в качестве компромисса отдавать предпочтение винтажным изделиям с натуральным мехом. При хорошем уходе они могут прослужить десятилетия.

Что в сухом остатке?

Тезис о безвредности шуб из экомеха не находит подтверждений. Даже если при создании продукции из натурального сырья выбрасывается значительно больше парниковых газов, то весь этот вред перекрывает срок службы и возможность многоразового использования.