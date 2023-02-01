Найдена новая пьеса Лопе де Веги

Искусственный интеллект смог установить, что автором анонимной до этого времени пьесы "Француженка Лаура" из фонда рукописей Национальной библиотеки Испании (BNE) является знаменитый испанский драматург Лопе де Вега (1562-1635). Об этом информирует EL Pais со ссылкой на сайт Автономного университета Барселоны (UAB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Искусственный интеллект сравнивал текст пьесы с текстами сотен других комедий периода испанского Золотого века (XVI - начало XVII века). Наибольшее сходство "Француженки Лауры" было установлено с другими пьесами Лопе де Веги. В них был использован практически идентичный стихотворный размер.

Оригинальная рукопись комедии не сохранилась. "Француженка Лаура" дошла до современности в виде копии с оригинала или даже с другой копии, датирующейся концом XVII века. Разные части были переписаны даже разным почерком.

Профессор Херман Вега считает, что сохранившаяся рукопись служила сценарием для театральных трупп, на полях пьесы есть соответствующие заметки.

Лопе де Вега - испанский поэт, прозаик и драматург, выдающийся представитель Золотого века Испании. Он родился в семье ремесленника-золотошвея в 1562 году. С ранних лет обнаружились творческие способности (в 10-летнем возрасте перевел в стихах "Похищение Прозерпины" Клавдиана). Учился в университете в Алькале.