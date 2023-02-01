Приближающаяся к Земле зеленая комета пролетит максимально близко

Открытая в марте 2022 года комета C/2022 E3 (ZTF) подойдет максимально близко к Земле в среду, 1 февраля. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что космическое тело пройдет в 42 миллионах километрах от Земли. По словам специалистов, в районах с минимальным световым загрязнением комету можно будет увидеть невооруженным глазом. Траектория ее полета лежит между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой. По мнению астрономов, длина газового хвоста кометы достигнет "ковша" Большой Медведицы. Еще одним благоприятным временем для наблюдения будет 10 февраля, когда комета приблизится к Марсу.

В последний раз C/2022 E3 (ZTF) пролетала недалеко от Земли 50 000 лет назад.

C/2022 E3 (ZTF) - долгопериодическая комета, которая была открыта в рамках астрономического обзора Zwicky Transient Facility в марте 2022 года, когда она проходила мимо Юпитера. Диаметр кометы оценивается в километр.