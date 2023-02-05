Ученые обнаружили самый древний мозг позвоночного возрастом 319 млн лет

Ученые из Мичиганского университета нашли в черепе ископаемой рыбы возрастом 319 млн лет, извлеченной из угольной шахты в Англии более века назад, древнейший пример хорошо сохранившегося мозга позвоночных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рыба называется Coccocephalus wildi, это древняя лучеперая рыба. Мозг и его черепные нервы имеют длину примерно 2,5 см. По словам авторов исследования, находка поможет раскрыть загадку эволюции ранней нервной системы.

Ученые просканировали рыбу с помощью КТ. Когда рыба умерла, мягкие ткани ее мозга и черепных нервов превратились в плотный минерал, который сохранил в мельчайших деталях их трехмерную структуру.

"Возможно, после смерти ее тело находилось в отложениях с небольшим содержанием кислорода. Такие условия могут замедлить разложение мягких частей тела. Кроме того, химическая микросреда внутри черепной коробки также помогла сохранить тонкие ткани мозга, заменив их плотным минералом", - отметили исследователи.

В будущих работах ученые надеются найти еще несколько примеров окаменелых мозгов в других останках умерших животных. Они также продолжат изучать Coccocephalus wildi, однако они не могут использовать "разрушающие" методы исследования, так как это единственный экземпляр.