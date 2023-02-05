На магнитарах обнаружили аналог вулканического извержения

Международная группа астрономов обнаружила редкое явление, заключающееся в резком замедлении вращения магнитара SGR 1935+2154. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, причиной феномена, называемого "анти-глитчем", является прорыв вещества сквозь кору нейтронной звезды, аналогичный вулканическому извержению, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Магнитары являются особым типом нейтронных звезд, обладающие экстремально сильным магнитным полем и испускающие интенсивное излучение в виде рентгеновских, радио- и гамма-лучей. По импульсам рентгеновского излучения можно определить период вращения магнитара, который постепенно становится больше. Подсчитано, что эти объекты замедляются каждую секунду на 1,4 × 10 в -12-й степени герц. В некоторых случаях нейтронные звезды резко увеличивают скорость вращения внешних слоев, что называется глитчем.

Считается, что глитч возникает из-за взаимодействия между корой нейтронной звезды и ее недрами. В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy в 2019 года, предполагается, что глитчи у пульсаров - другой разновидности нейтронных звезд - возникают из-за "антиглитча" или замедления вращения внешнего слоя. В результате этого возникает отставание коры от сверхтекучих недр и нарастает напряжение на границе между двумя областями. Тогда часть вращательной энергии переходит из внутренней области во внешнюю, что вызывает глитч.

В новом исследовании ученые сообщили об обнаружении антиглитча у магнитара SGR 1935+2154, которое произошло 5 октября 2020 года. До сих пор было известно лишь о двух магнитарах, которые испытывали резкое замедление вращения. В последующие дни SGR 1935+2154 испустил три радиовсплеска, подобных FRB - быстрых радиоимпульсов, чья природа в последнее время связывается с магнитарами. За радиовсплесками последовал эпизод импульсного радиоизлучения длительностью месяц.

Учитывая, что антиглитчи и радиовсплески у магнитаров происходят крайне редко, приблизительная синхронность обоих явлений указывает на связь между ними и предоставляет подсказки к решению проблемы их происхождения. Согласно предложенной модели, сильный поток плазмы, который прорывает кору нейтронной звезды вблизи магнитного полюса, порождает мощный ветер, изменяющий геометрию магнитного поля и вызывающий сильную потерю углового момента звезды. Предполагается, что именно процессы, происходящие в магнитном поле магнитара, ответственны за загадочные быстрые радиовсплески.