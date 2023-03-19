В Турции найдено кладбище с древними уникальными похоронными обрядами

В Турции археологи нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на журнал Antiquity, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оно было обнаружено в культовом археологическим месте - Сагалассосе. В 333 году сюда со своей армией дошел Александр Македонский.

От других римских захоронений того времени кладбище в Сагалассосе отличается способом кремации. Сообщается, что тела усопших сжигали на месте. После чего их закапывали под слоем извести и кирпичей. В самой гробнице были найдены умышленно загнутые гвозди.

Эксперты считают, что здесь проводились уникальные погребальные обряды. Археологи сочли, что хоронившие боялись своего рода возмездия от покойников. Согнутые гвозди могли служить "магическим барьером". Возможно, их раскладывали вокруг праха.