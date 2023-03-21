Климатологи ООН опубликовали «руководство по выживанию человечества»

Удерживать глобальное потепление на отметке 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом в последние годы становится все сложнее из-за продолжающегося роста выбросов парниковых газов. Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В документе отмечается, что сжигание ископаемого топлива, а также неравномерное и неустойчивое использование энергии привели к глобальному потеплению на 1,1 градуса. Это вызывает более частые погодные явления, которые приводят ко все более опасным последствиям для природы и людей во всех регионах мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал доклад "руководством по выживанию человечества". В нем климатологи заявили, что необходимо как можно быстрее принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации планеты к антропогенному изменению климата. "Наш доклад подчеркивает неотложность принятия более амбициозных мер и четко показывает, что, если мы будем действовать уже сейчас, мы все еще сможем обеспечить устойчивое будущее для всех жителей планеты", - добавил председатель МГЭИК Хёсунг Ли. Он призвал к незамедлительным действиям, чтобы обеспечить пригодное для жизни устойчивое будущее для человечества.