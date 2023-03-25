Археологи нашли в древнеегипетском храме редкие изображения знаков зодиака

Ученые из Тюбингенского университета обнаружили в древнеегипетском храме 12 рельефных росписей со знаками зодиака. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте университета.

Строительство храма в городе Эсны примерно в 60 километрах к югу от Луксора началось в эпоху династии Птолемеев, но продолжалось веками. Все, что осталось сейчас - это вестибюль, в котором ученые обнаружили великолепно расписанные фрески, изображающие богиню с головой стервятника Нехбет и богиню с головой змеи Ваджет, а также 12 знаков зодиака.

Для этого они удалили 2000-летнюю грязь с фресок, под которой роспись была практически не заметна. Археологам повезло: под слоем грязи сохранились даже цвета красок.

Ученые объяснили, что знаки зодиака - часть вавилонской астрономии и они не появлялись в Египте до времен Птолемеев. Несколько лет назад находки в храме позволили выяснить древнеегипетские названия созвездий: Месехтиу (Большая Медведица), Сах (Орион) и другие.

Работы в храме начались в 2018 году, с тех пор очищено более половины потолка, а также 8 из 18 колонн и 2 наличника, поддерживающих потолок. Ученые надеются, что в будущем найдут здесь больше росписей.