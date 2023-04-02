Археологи нашли гробницу времен древней империи

Ученые из Института археологии Шаньси обнаружили древнюю китайскую гробницу, построенную во времена Империи Цзинь, которая занимала территории северного Китая и нынешнего Дальнего Востока России.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Live Science, ссылаясь на пресс-релиз университета.

Каменную гробницу нашли в 2019 году рабочие, занимавшиеся ремонтом ливневых стоков в 650 километрах от Пекина. Изучившие ее археологи обнаружили, что постройка украшена фигурами львов, морских анемонов, цветов и духов-хранителей (одна фигура женского пола, другая - мужского). Внутренняя камера гробницы сделана из кирпичей, напоминающих резное дерево, которые, вероятно, не были окрашены. В гробнице покоятся останки трех человек - двух взрослых в возрасте от 50 до 60 лет и одного ребенка в возрасте от шести до восьми лет.

Также археологи обнаружили здесь земельный купон с надписями, указывающими на то, что гробница была построена между 1190 и 1196 годами нашей эры, когда регион находился под властью государства Цзинь. Хотя многие из подданных империи были этническими ханьцами, императорская семья происходила из чжурчжэней - полукочевого народа из северо-восточного Китая. Сегодня их близкие родственники - маньчжурцы и эвенки. По данным переписи 1207 года, население чжурчжэньского государства Цзинь составляло 53 млн человек.

Точная информация о возрасте гробницы, полученная из земельного купона, позволит датировать другие постройки в этом регионе.