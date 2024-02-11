Обнаружен новый теплый юпитер

Международная группа астрономов обнаружила c помощью космического аппарата TESS новую экзопланету типа теплый юпитер, которая вращается вокруг далекой звезды спектрального класса G. Хотя по размеру планета сравнима с Юпитером в Солнечной системе, она примерно в два раза массивнее его. Подробности об открытии опубликованы на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К теплым юпитерам относят газовые гиганты с периодом обращения от 10 до 200 дней, что делает их сложными для обнаружения по транзитным сигналам и изменениям радиальной скорости звезды по сравнению с горячими юпитерами, которые имеют более короткие орбиты. Тем не менее новая экзопланета, относящаяся к этому типу, была успешно выявлена методом транзита, поскольку G-звезды намного меньше и менее массивны, чем Солнце.

Экзопланета TOI-4515 b, находящаяся на расстоянии около 632 световых лет от Земли, имеет орбитальный период примерно 15,26 дня. Ее радиус составляет 1,09 радиуса Юпитера, а масса - 2,01 массы Юпитера, что дает плотность около 1,95 грамма на кубический сантиметр. Расстояние от нее до родительской звезды оценивается в 0,12 астрономической единицы, а равновесная температура - в 705 кельвинов.

Орбита экзопланеты имеет высокий эксцентриситет, что вместе с относительно высокой плотностью может объясняться влиянием других планет или даже столкновениями с ними в прошлом. В системе могли образоваться сразу несколько газовых гигантов, которые после рассеивания газового диска продолжительное время взаимодействовали друг с другом, в результате чего орбита TOI-4515 b стала более вытянутой.

Звезда TOI-4515 имеет спектральный класс G8/G9 и возраст около 1,2 миллиарда лет. Ее радиус составляет 0,875 солнечного радиуса и массу 0,92 солнечной массы. Эффективная температура, которая характеризует светимость, оценивается примерно в 5400 кельвинов, а ее металличность на 10 процентов выше солнечной металличности.

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