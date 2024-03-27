Редчайшую монету XVII века продадут за $751 тыс.

В Великобритании на аукцион выставили редчайшую монету времен короля Карла II.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет This is Money.

Исторический артефакт из коллекции известного нумизмата Джеффри Коупа появится на торгах в Цюрихе 8 мая. Он представляет собой пробную монету, изготовленную в 1663 году знаменитым английским мастером Томасом Саймоном. Ее называют "кроной петиции", так как с ее помощью Саймон просил Карла II вернуть его на пост главного гравера страны. Кроме того, эта крона считалась петицией мастера против фламандских мастеров Джона и Джозефа Роэттиров. Во второй половине XVII века в Англии, Шотландии и Ирландии ходили монеты их дизайна.

На "кроне петиции" изображен профиль монарха в венке римского императора, а на ребро Саймон поместил просьбу "сравнить его работу с голландскими", намекая на братьев Роэттиров. Всего известно 16 подобных крон, и только восемь из них находятся в экспозициях музеев. Остальные были выкуплены богатейшими коллекционерами. Считается, что в мае редчайшую монету продадут по меньшей мере за 595 тысяч фунтов стерлингов (~751 тыс. долларов), хотя ее цена может достичь и миллиона фунтов.

Эксперты ожидают высоких ставок, так как в 2024 году другую "крону петиции" уже продали на аукционе в Нью-Йорке за 960 тысяч долларов.